Медиахолдинг “Бабруйскае жыццё” возглавил Николай Силков
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Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 14 декабря 2020 г. на должность главного редактора унитарного коммунального издательского предприятия «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё» назначен Николай Силков.
Николай Петрович родился в 1985 году в деревне Браково Могилевского района. В 2008 году окончил учреждение образования «Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова»» по специальности «История».
До назначения на должность Н.П. Силков работал в унитарном коммунальном издательском предприятии «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё» с октября 2015 года.
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