Медиа-ресурс "ТUТ.ВY" и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, об этом сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Такое решение сегодня,13 августа, вынес суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел.

Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды.

В список запрещенных попали интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте, TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов.

Информация! Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.