29 декабря во Дворце Республики медалью «За трудовые заслуги» награжден Денис Жвырблевский, заместитель начальника центра научно-технических разработок ОАО ”УКХ ”Бобруйскагромаш“.

Денис Аркадьевич удостоен высокой государственной награды за большой вклад в разработку комплекса машин и оборудования для высокоэффективного применения в животноводстве и растениеводстве, которые позволяют обеспечивать высокое качество выполнения технологических операций при минимальных затратах ресурсов.

Символично, за 15 лет работы на родном предприятии Денисом Аркадьевичем разработана конструкторская документация более чем на 15 машин, выпускаемых организацией, проделана большая работа в части усовершенствования машин.

Коллектив ОАО ”УКХ «Бобруйскагромаш» от всей души поздравляет Дениса Аркадьевича с высокой государственной наградой. Желаем крепкого здоровья, сил и энергии для успешного воплощения намеченных конструкторских и рационализаторских планов!

«Хочу сказать большое спасибо всем, это не только моя заслуга, а заслуга всего нашего коллектива, который своим трудом и стремлением создает новые машины для разных отраслей», – ответные слова благодарности выразил Денис Аркадьевич.