Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоен спасатель Владимир Ерохин

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды сотрудникам МЧС и передал пожарную аварийно-спасательную технику. Торжественная церемония прошла в Образовательном центре безопасности МЧС.

"Спасение человеческой жизни - сложная, почетная и ответственная работа, которая требует особой квалификации и, конечно же, мужества, самоотверженности, отваги. Думаю, все эти качества присущи сотрудникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Страна гордится вами, гордится вашей работой. Наши граждане знают, что сотрудники МЧС придут на помощь в любой ситуации. Хочу искренне поблагодарить вас за ваш труд. Ваша служба сложная, но благородная", - подчеркнул Роман Головченко.

Премьер-министр вручил сотрудникам МЧС государственные награды. В их числе медали "За спасенную жизнь", которых удостоены начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №2 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС Максим Боровицкий и командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Гомельского областного управления МЧС Борис Грицков. Также Роман Головченко вручил почетные грамоты Совета Министров и благодарности премьер-министра.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в свою очередь вручил медаль "За отличие в охране общественного порядка" прапорщику внутренней службы водителю Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ерохину. Министр также вручил погоны полковников внутренней службы.

Роман Головченко отметил, что МЧС Беларуси сегодня - это развитая структура, целая система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера, обеспечения пожарной, радиационной, промышленной безопасности.

По материалам БЕЛТА