Медали высшей пробы завоевали бобруйские спортсмены на чемпионате мира по самбо

5-8 ноября в городе Нови Сад (Сербия) проходил Чемпионат мира по самбо в различных возрастных группах. В этих важнейших соревнованиях года приняли участие и вернулись с наградами пятеро бобруйских самбистов.

Три медали у «спартаковцев» города. Титул чемпиона мира среди мужчин завоевал в весовой категории до 100 кг Андрей Казусенок (тренер – Виктор Назаров). Бронзовым призером среди мужчин стал Владислав Бурдь в весе до 57 кг (тренер-Сергей Бурдь). Медаль такого же достоинства в весе до 62 кг среди юниоров 2000-2002 годов рождения завоевал Дмитрий Крылов (тренер- Валерий Матюшенок).

В копилке «динамовцев» - две медали. Чемпионкой мира среди юниорок 2000-2002 годов рождения в весе свыше 80 кг стала Валерия Хрущёва. Серебряную медаль на Чемпионате мира среди мужчин в весе свыше 100 кг завоевал Дмитрий Хохлов, выполнив норматив мастера спорта международного класса Республики Беларусь. Оба спортсмена тренируются у Вадима и Нонны Жуковцов. В командном зачете мужчины сборной Беларуси стали вторыми, а юниорки- третьими.

Поздравляем призеров!