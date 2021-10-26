Медалей и почетного звания удостоены трое представителей Могилевской области

Орденами, медалями и почетными званиями отмечены 33 представителя различных сфер деятельности за многолетний плодотворный труд, профессионализм, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей на воде, большой личный вклад в развитие кардиологической и эндокринологической службы, подготовку высококвалифицированных специалистов, реализацию государственной политики в области статистики, значительные достижения в научно-исследовательской работе, промышленности, деревообработке, сельском и дорожном хозяйствах, сферах здравоохранения, культуры и искусства. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В частности, большая группа работников различных отраслей удостоена медали «За трудовые заслуги». В их числе – начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы главного статистического управления Могилевской области Галина Борецкая и заместитель начальника центра научно-технических разработок ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Денис Жвырблевский.

На основании указа также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Так, профессор кафедры «Транспортные и технологические машины» Белорусско-Российского университета Владимир Тарасик удостоен звания «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».

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