Медаль лауреату Нобелевской премии по литературе вручили в Лондоне

Диплом и медаль лауреату Нобелевской премии по литературе Абдулразаку Гурне вручили сегодня в британской столице. Как говорится в сообщении, распространенном в официальном аккаунте премии Twitter, торжественная церемония прошла в посольстве Швеции в Соединенном Королевстве, сообщает ТАСС.

"Первая Нобелевская премия была вручена ее законному владельцу. Лауреат 2021 года Абдулразак Гурна только что получил медаль и премию Нобелевской премии в Лондоне, Великобритания", - отмечается в сообщении.

Абдулразак Гурна - танзанийский писатель арабского происхождения, проживающий в городе Брайтон в Восточном Сассексе на юге Англии. Он родился в 1948 году в Султанате Занзибар (в 1964 году вошел в состав Танзании). В 1968 году в связи с ростом антиарабских настроений на Занзибаре переехал в Великобританию. C 1985 года преподает литературу в Кентском университете (Великобритания).

Его роман "Рай" (Paradise) в 1994 году попал в шорт-лист Букеровской премии, которая вручается за лучший роман на английском языке, изданный на территории Великобритании или Ирландии. В 2001 году писатель попал в число номинантов на книжную премию газеты "Лос-Анджелес Таймс" за роман "У моря" (By the Sea).