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«Мечтает стать художником». Ярославе из Гомельской области необходима инсулиновая помпа

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«Мечтает стать художником». Ярославе из Гомельской области необходима инсулиновая помпа

Ярославе Супруненко 9 лет. Она живет в деревне Мышанка в Гомельской области. Ярослава одаренный и творческий ребенок. Она занимается хореографией, а еще очень хорошо рисует.  Несмотря на юный возраст, девочка уже становилась лауреатом республиканских и международных конкурсов искусств. Ярослава хочет связать свою жизнь с творчеством, она мечтает стать художником.

Правда, на пути к мечте препятствия строит коварная болезнь. У Ярославы сахарный диабет 1 типа. Чтобы получить шанс на нормальную жизнь, избавиться от постоянных уколов и контроля глюкозы, девочке необходима инсулиновая помпа. Самостоятельно приобрести дорогостоящий диагаджет семья ребенка не может. За помощью они обратились в Центр «Вера».

Реанимация, диагноз и инвалидность…

Мама Ярославы Ирина Анатольевна в мельчайших подробностях помнит момент,  который изменил жизнь семьи. Девочке было 4 года, когда ее доставили в реанимацию больницы с зашкаливающим сахаром. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка.

Затем был неутешительный диагноз, продолжительная реабилитация, а после МРЭК и инвалидность.

«Очень сложно было принять все это. Я буквально замкнулась в себе. Постоянно задавала вопросы, почему мы, почему наш ребенок? До сих пор не могу смотреть на фото с маленькой Ярославой», – эмоционально рассказывает Ирина Анатольевна.

Жизненный уклад семьи с того времени стал строиться вокруг болезни дочки. Для хорошей компенсации диабета сахар крови надо было измерять каждый час и днем, и ночью. Родители учились считать углеводы, колоть инсулин, выдерживать паузы после уколов.

«Приходилось объяснять дочке, почему нельзя есть, когда хочется. Особенно, если дело касалось конфет. Мы их прятали от ребенка, она – находила», – вспоминает мама.

Вместе с детьми «болеют» и родители

К сожалению, так зачастую и происходит. Мама и папа по очереди ходили в детский сад к Ярославе, контролировали глюкозу, кололи инсулин.

«Мы решили не ограждать ее от сверстников», – рассказывает Ирина Анатольевна.

Для лучшего понимания процессов в организме дочки мама завела дневник, куда скрупулезно записывает всю информацию: время замера, уровень сахара, меню ребенка, дозу введенного инсулина, физические нагрузки, самочувствие дочки. Кстати, выяснилось, что на показатели может повлиять даже изменение погоды.

Она вспоминает, что было сложно всем, но особенно тяжело приходилось Ярославе. На ее пальцах не было живого места от проколов. Кроме того, в сутки приходилось делать до 8 инъекций.

Осложнила ситуацию и аллергия на базовый инсулин. Много нервов забрала процедура замены и подбора доз…

Стать обычным ребенком

В 2019 году Ярослава пошла в школу.  Учится она в обычном классе. Родители постоянно на связи с учителем и школьным поваром. Одноклассникам Ярославы они также рассказали о сахарном диабете и раздали памятки о том, как можно помочь ей при плохом самочувствии.

«Дочка уже сама научилась измерять сахар и делать инъекции инсулина. Но болезнь коварная. На уровень глюкозы может повлиять все что угодно – стресс на уроках, перемены погоды или настроения, физическая активность. Это накладывает серьезный отпечаток на ритм жизни ребенка. Ярослава очень хочет быть такой же, как другие дети, но пока это невозможно», – подчеркивает Ирина Анатольевна.

После уроков Ярослава обычно спешит в школу искусств. Она занимается хореографией и изобразительным искусством. Девочка очень любит рисовать. И получается у нее действительно хорошо. Ярослава лауреат международных и республиканских конкурсов. Ее мечта – стать художником!

Чтобы заниматься, развивать свой талант, да и просто жить и взрослеть, как обычный ребенок, Ярославе необходимы современные диагаджеты. Прежде всего, инсулиновая помпа.

Умное устройство в автоматическом режиме контролирует уровень глюкозы и делает инъекции инсулина, регулируя дозировку в зависимости от полученных данных. Помпа поможет забыть о многократных и болезненных уколах! А еще ее использование улучшит компенсацию, снизит частоту возникновения гипогликемии, даст возможность более гибко планировать режим дня.

«Но сахарный диабет – очень «дорогая» болезнь. Особенно для тех семей, где такой диагноз поставили детям. Самостоятельно приобрести дорогостоящий аппарат у нас возможности нет», – объясняет Ирина Анатольевна.

Как помочь?

Для приобретения инсулиновой помпы Medtronic MiniMed Paradigm Real-Time c системой постоянного мониторирования, ceнсоров (датчиков) FreeStyle Libre (24 шт.), устройства для инфузий квик-сет (120 шт.), резервуара для инсулиновых помп (120 шт.) необходимо 14 214 бел. рублей. Поддержать благотворительный сбор вы можете с помощью целевого пожертвования с указанием назначения платежа «Супруненко Ярослава»:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке.

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Супруненко> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Супруненко ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Супруненко 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!

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