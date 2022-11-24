«Мечтает стать художником». Ярославе из Гомельской области необходима инсулиновая помпа

Ярославе Супруненко 9 лет. Она живет в деревне Мышанка в Гомельской области. Ярослава одаренный и творческий ребенок. Она занимается хореографией, а еще очень хорошо рисует. Несмотря на юный возраст, девочка уже становилась лауреатом республиканских и международных конкурсов искусств. Ярослава хочет связать свою жизнь с творчеством, она мечтает стать художником.

Правда, на пути к мечте препятствия строит коварная болезнь. У Ярославы сахарный диабет 1 типа. Чтобы получить шанс на нормальную жизнь, избавиться от постоянных уколов и контроля глюкозы, девочке необходима инсулиновая помпа. Самостоятельно приобрести дорогостоящий диагаджет семья ребенка не может. За помощью они обратились в Центр «Вера».

Реанимация, диагноз и инвалидность…

Мама Ярославы Ирина Анатольевна в мельчайших подробностях помнит момент, который изменил жизнь семьи. Девочке было 4 года, когда ее доставили в реанимацию больницы с зашкаливающим сахаром. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка.

Затем был неутешительный диагноз, продолжительная реабилитация, а после МРЭК и инвалидность.