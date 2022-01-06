Мечта стала реальностью. О книге почетного гражданина Бобруйска Леонида Ароновича Рубинштейна

Думаю, не ошибусь, если скажу, что немногие в Бобруйске не слышали о Леониде Ароновиче Рубинштейне. Но, возможно, не всем известно, что поэт, писатель, общест­венный деятель, Почетный гражданин Бобруйска стоял у истоков нашего градообразующего предприятия – ОАО «Белшина». К 50-летию этого крупного производства, которое в ночь наступления 1972 года выпустило первую белорусскую шину, Леонид Аронович написал книгу «Утро завода». Издать, к сожалению, не успел – 16 июля 2021 года его сердце остановилось…

Но на семейном совете решили: должны воплотить его мечту «в память о самом дорогом и любимом человеке, Человеке с большой буквы, который очень любил людей, работу, семью». Именно так написала вдова писателя Галина Максимовна Кромская в небольшом предисловии к изданию, которое уже увидело свет. А вот посвящение автора:

Всем тем, кто, себя не жалея,

Все силы отдал, чтоб завод процветал,

Кто, первым бобруйскую шину лелея,

Завод лучшим в мире увидеть мечтал.

«В своем повествовании, – написал Леонид Аронович, – я главным образом постарался обратить внимание на службы и цеха, которые играли первостепенную роль в строительстве, пуске и досрочном освоении мощностей комбината. Работая на шинном, я не вел дневники и не делал записей о людях, встречах, ситуациях, с которыми пришлось столкнуться во время пуска и освоения мощностей. Но все пережитое настолько глубоко осело в памяти, настолько тронуло душу и сердце, что осталось со мной на всю жизнь».

А вот несколько строк из гимна любимому предприятию:

Весь мир родные шины покоряют,

Холодный север, тропики прошли.

Нас в разных странах знают, уважают,

И мы за шины гордости полны.

Люди, о которых рассказал автор, «всегда остаются первыми». Леонид Аронович назвал всех причастных к обеспечению досрочного (на 3 года) освоения мощностей завода КГШ. С теплотой и уважением вспомнил писатель Кравченко Валентина Ивановича (с 1969 года первого генерального директора Белорусского шинного комбината), который «умело провел работу по подготовке и защите проектного задания, в результате чего строительство комбината было начато в установленный срок»; Потылицына Геннадия Павловича (с 1971-го первого гендиректора объединения «Бобруйскшина»), сумевшего «подобрать и сплотить вокруг себя молодых, талантливых, творческих специалистов, способных решать самые трудные производственные задачи». Не оставил без внимания Година Исаака Цодиковича (начальника отдела капитального строительства) – «Выдержанный, толковый инженер, отдавший много сил становлению завода, он сам спроектировал и лично руководил строительством собственными силами бассейна в профилактории»; Забугина Дмитрия Степановича, с приходом которого «воп­росы технического надзора и приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов незаметно исчезли, стали обыденными и решались в рабочем порядке». Отметил Федотова Геннадия Максимовича (начальника отдела оборудования) – «Высокий богатырь с чапаевскими усами и спортивной выправкой… Он мог потребовать, а если возникала необходимость, защитить своих подчиненных»; Бродовскую Людмилу Ивановну (начальника отдела сбыта), которая «лично знала основных заказчиков, знала на память, куда и в каком количестве отправлена готовая продукция, всегда имела информацию о продвижении вагонов»; Гельфанда Исаака Абрамовича (начальника отдела снабжения), который, «прежде чем принять какое-то решение, должен был его продумать, проанализировать, а затем не торопясь, но быстро приступить к выполнению поставленной задачи»; многих-многих других.

Рассказал Леонид Аронович, как будучи главным энергетиком «Бобруйскшины» работал над созданием на механическом заводе экспериментального участка по сборке и вулканизации шин, необходимого для обучения рабочих и выполнения государственного плана. «Мы своим умом, – написал автор, – спроектировали, а затем смонтировали и наладили производство по выпуску шин… 1 января 1972 года на экспериментальном участке была выпущена первая автомобильная покрышка 18-00-25 для 25-тонного БелАЗа, проверена, испытана, и Главшинпром дал разрешение планово выпускать покрышки». Понятно, что эмоции бобруйских «первопроходцев» были сильны: «Сколько было радости, сколько восторга, когда в клубах пара, как богиня, из вулканизатора появилась наша первая нами созданная и рожденная покрышка! Она блестела, переливалась, а мы прыгали от радости, смеялись, плакали, обнимались, и более счастливых людей не было на свете! …а на улице шел снег пушистый, ласковый и мягкий – первый снег нового года. Снежинки кружились и радовались, догоняя друг друга, земля на глазах становилась праздничной и нарядной. Это был Праздник. Праздник всей нашей жизни!»…

Заканчивается «Утро завода» стихотворением Леонида Рубинштейна «Я утверждаю жизнь», из которого хотелось бы привести следующие строчки:

Прошла в тревогах и волненьях,

В твоих, завод, победах и свершеньях.

И потому-то для меня такая честь,

Что здесь мой вклад, хоть небольшой,

но есть.