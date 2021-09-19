Мебель от ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск» поставляют в Россию, Прибалтику, Польшу и Германию

Производство мебели – основа деревообрабатывающей белорусской промышленности, оно занимает значительное место в экономике нашей республики. Свой вклад в развитие мебельной отрасли вносит и коллектив ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск». Мебельная фабрика с хорошими показателями подходит к праздничной дате – прирост объемов производства, экспорта, заработной платы. О результатах работы предприятия в цифрах рассказал главный экономист Виктор ЛАТЫШ:

– За полугодие на ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск» темп рос та промышленной продукции к аналогичному периоду прошлого года составил более 133 процентов, темп роста выручки от реализации – 147,5 процента. Увеличился и объем экспортных поставок. За январь-август произведено и отгружено товара более чем на 950 тысяч долларов. Основные страны, куда поставляется наша мебель, – Россия, Прибалтика, Польша, Германия.

Инвестиции в основной капитал – один из важнейших показателей – составили 1,5 миллиона рублей. Средства пошли на закупку нового оборудования и обновление старого. На фабрике происходят реконструкция и модернизация, обновление технологического процесса, запуск новых изделий благодаря этому оборудованию. А еще модернизация модельного ряда: ассортимент выпускаемой мебели очень широк и разнообразен. А это значит новые возможности на новых рынках с новыми изделиями.

Выросли объемы производства, увеличились продажи и выручка, что позволило направить дополнительные средства на оплату труда. Зарплата стала гораздо выше по сравнению с прошлым годом (средняя – более 900 рублей), и с октября руководство планирует поднять ее еще на 15 процентов. К тому же работникам добавляются материальное стимулирование, материальная помощь, бесплатное питание (обеды), дополнительные выплаты к праздничным датам, поощрения за счет премиальных выплат.

Хочу сказать, что благодаря слаженной работе всего нашего коллектива удалось добиться положительной динамики в производственных и финансовых показателях.