Мебель и сантехнику незаконно пытался провезти через границу литовский перевозчик. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Грузовик DAF ехал из Литвы через пункт пропуска "Привалка". Согласно документам он перевозил мебель и фурнитуру к ней. При досмотре в авто были выявлены сантехническое оборудование и мебель, которые не были указаны в документах. Среди незаявленного товара оказались разобранные кухни, стулья, смесители и др. Общая стоимость товара составила более Br128 тыс.

По факту начат административный процесс.