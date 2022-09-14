Мебель и сантехнику незаконно пытался провезти через границу литовский перевозчик
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Мебель и сантехнику незаконно пытался провезти через границу литовский перевозчик. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Грузовик DAF ехал из Литвы через пункт пропуска "Привалка". Согласно документам он перевозил мебель и фурнитуру к ней. При досмотре в авто были выявлены сантехническое оборудование и мебель, которые не были указаны в документах. Среди незаявленного товара оказались разобранные кухни, стулья, смесители и др. Общая стоимость товара составила более Br128 тыс.
По факту начат административный процесс.
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