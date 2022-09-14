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Мебель и сантехнику незаконно пытался провезти через границу литовский перевозчик

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Мебель и сантехнику незаконно пытался провезти через границу литовский перевозчик

Мебель и сантехнику незаконно пытался провезти через границу литовский перевозчик. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Грузовик DAF ехал из Литвы через пункт пропуска "Привалка". Согласно документам он перевозил мебель и фурнитуру к ней. При досмотре в авто были выявлены сантехническое оборудование и мебель, которые не были указаны в документах. Среди незаявленного товара оказались разобранные кухни, стулья, смесители и др. Общая стоимость товара составила более Br128 тыс.

По факту начат административный процесс.

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