МЧС в День Победы для обеспечения безопасности задействует 450 работников и 120 единиц техники

Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям готовы к выполнению задач по предупреждению возникновения ЧС и оперативному реагированию на них на праздничных мероприятиях. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики МЧС Денис Жуковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Министерством по чрезвычайным ситуациям заблаговременно реализован комплекс мер, включающий работу по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию на них, - отметил Денис Жуковский. - Органами государственного пожарного надзора и Госпромнадзора реализуется комплекс организационных и практических мер. В том числе проводятся обследования мест проведения мероприятий, оказывается необходимая консультационная и методическая помощь в решении вопросов повышения уровня пожарной и промышленной безопасности объектов, а также задействованных площадок, выработки оптимальных вариантов обеспечения безопасности".

В местах проведения праздничных мероприятий с массовым участием граждан, проводимых в столице и других городах республики, работники МЧС организуют контроль за обеспечением пожарной и промышленной безопасности. "Всего в Беларуси задействуется 9 мая около 120 единиц пожарной аварийно-спасательной техники и около 450 работников, которые будут осуществлять дозор, а также дежурство на пожарной аварийно-спасательной технике. Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям готовы к выполнению задач по предупреждению возникновения ЧС и оперативному реагированию на них", - рассказал замначальника.

Фейерверки в Минске будут запускать на шести площадках, где запланировано дежурство пожарной и аварийно-спасательной техники. "В этой связи хочется напомнить гражданам, планирующим использовать пиротехнические средства, о безопасности. Обращаем внимание, что они должны применяться строго в соответствии с инструкцией", - сказал он.

В связи с ожидаемым массовым выездом населения на природу на отдых спасатели призывают безопасно использовать специальные приспособления для разжигания огня. "В первую очередь необходимо очистить места от сухой растительности, горючих материалов перед их применением, а также обратить внимание на наличие средств тушения", - заключил Денис Жуковский.