МЧС – родителям: в преддверии учебного года напомните детям правила безопасности

Покажите детям дошкольного и младшего школьного возраста мультсериал от МЧС Беларуси «Волшебная книга». Его герои – умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц – увлекательно рассказывают о безопасности, а Волк, который постоянно попадает в различные ситуации, на своем примере показывает маленьким зрителям, что делать нельзя. Хочется отметить, что мультсериале 21 серия, в каждой рассматривается одна чрезвычайная ситуация и в доступной форме даются правила поведения в ЧС, понять и запомнить которые ребенку будет легко и интересно.

В домашнем уроке безопасности можете использовать и ролики «Проведи время с пользой», где герои «Волшебной книги» поиграют с вашими детьми и, в зависимости от сложившихся обстоятельств, задают вопросы по безопасности в форме тестов с вариантами ответов.

Детям постарше можно предложить посмотреть фильм МЧС «Недетские игры». В нем они узнают, чем может закончиться «игра» со спичками и горючими жидкостями, в песчаных карьерах и на строительных площадках, на подоконниках открытых окон, без взрослых на водоемах. В целом, этот фильм мы рекомендуем смотреть всей семьей, чтобы затем обсудить увиденное и сделать совместные выводы – об общей безопасности и взаимной ответственности друг за друга.

Используйте современные технологии – установите ребенку на телефон приложение «МЧС Беларуси» (Android и iOS). Во-первых, там много обучающего материала, прочитав который можно расширить свои знания в области оказания первой помощи, действий при чрезвычайной ситуации т.д., а также проверить правильность усвоения материала. Во-вторых, в нем реализована возможность вызова спасателей нажатием одной лишь кнопки, что, даже растерявшись, поможет быстро обратиться за помощью. Это приложение будет полезно и вам, родители, чтобы облегчить беседы с ребенком. Сказки, рассказы, комиксы – еще один отличный способ на примере разобрать ситуации, которые могут привести к происшествиям. МЧС постоянно разрабатывает, выпускает в печать и обновляет такие издания по безопасности жизнедеятельности. И это не сборники скучных правил. Герои книг от МЧС – живые, интересные, они играют, шутят, попадают в чрезвычайные ситуации, но находят из них «безопасный» выход. С ними можно решать головоломки, отгадывать ребусы, читать стихи и помогать друзьям, попавшим в беду. Книги можно скачать здесь.

Помните, что обучить безопасному поведению – это значит приучить к определенному образу жизни и помочь выработать защитный механизм, который автоматически сработает в нужный момент.

Берегите детей и начинайте учебный год правильно!