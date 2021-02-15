МЧС рекомендует при сильном снеге и метели парковать автомобили вдали от деревьев

При сильном снеге и метели рекомендуется по возможности воздержаться от поездок и парковать автомобили вдали от деревьев. Эти и другие рекомендации дает Минское городское управление МЧС.

Если все же предстоит отправиться в путь, рекомендуется ехать только по большим дорогам и шоссе, а при выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости.

В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости следует включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине дороги и ждать помощи в автомобиле. Двигатель стоит оставить включенным, а для предотвращения отравления угарным газом - приоткрыть стекло для вентиляции.

Пешеходам лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями. Дома следует закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, убрать с балконов вещи.

В случае чрезвычайной ситуации следует позвонить по номеру "101" и "112". Оперативно узнать о неблагоприятных погодных условиях и рекомендациях от спасателей можно в мобильном приложении "МЧС: Помощь рядом".