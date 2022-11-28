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Общество

МЧС рекомендует очищать кровли от снега во избежание несчастных случаев

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МЧС рекомендует очищать кровли от снега во избежание несчастных случаев

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует очищать кровли от снега во избежание несчастных случаев.

– Ветхость строительных конструкций, усугубленная снеговой нагрузкой, нередко приводит к обрушению кровель, – отмечают в ведомстве. – Проведите вынужденный ремонт, укрепите стропильную систему кровель, очистите их от снега, помогите это сделать своим престарелым родственникам, соседям. Не ходите под крышами, карнизами, балконами домов и строений.

Руководители организаций и предприятий всех форм собственности также обязаны принять исчерпывающие меры по снижению снеговой нагрузки с крыш зданий и сооружений подведомственных объектов.

Прогулки в лесополосе должны быть безопасными. Под тяжестью снеговой нагрузки старые хрупкие деревья сначала прогибаются, а потом ломаются.

«Домашние» деревья рекомендуется периодически стряхивать от снега. Особенно те, которые растут рядом с линиями электропередач. Ведь склонившись, ветка может оборвать провод или вызвать короткое замыкание.

По материалам mogilevnews.by.

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