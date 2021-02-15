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Профилактика

МЧС рекомендует очищать кровли от снега во избежание несчастных случаев

mogilevnews 31 0

МЧС рекомендует очищать кровли от снега во избежание несчастных случаев

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует очищать кровли от снега во избежание несчастных случаев.

- Ветхость строительных конструкций, усугубленная снеговой нагрузкой, нередко приводит к обрушению кровель, - отмечают спасатели. - Проведите вынужденный ремонт, укрепите стропильную систему кровель, очистите их от снега, помогите это сделать своим престарелым родственникам, соседям. Не ходите под крышами, карнизами, балконами домов и строений.

В МЧС напоминают, что руководители организаций и предприятий всех форм собственности обязаны принять исчерпывающие меры по снижению снеговой нагрузки с крыш зданий и сооружений подведомственных объектов.

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