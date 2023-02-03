МЧС разрабатывает программное средство «Регистрация и контроль сообщений»

Для организации единого порядка приема, регистрации, рассмотрения и учета информации о чрезвычайных ситуациях и иных происшествиях осуществляется разработка программного средства «Регистрация и контроль сообщений», который позволит на всех уровнях своевременно получать объективные данные. Об этом в ходе коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям рассказал Вадим Синявский.

Кроме того, принято решение о введении в центрах оперативного управления городских и районных отделов по чрезвычайным ситуациям должностей среднего начальствующего состава -- вместо диспетчеров. Его реализация будет проводиться поэтапно.

Основная цель нововведений -- создание профессионального кадрового ядра на районном уровне, обеспечение возможности контроля за прохождением информации, своевременностью принятия решений по сообщениям о чрезвычайных ситуациях и иных происшествиях, умелого и эффективного управления в ходе их ликвидации, -- объяснил министр по чрезвычайным ситуациям.

СБ