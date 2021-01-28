МЧС проводит онлайн-уроки по безопасности

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС продолжают обучать школьников правилам безопасности. Проходят уроки в том числе и дистанционно посредством программы Zoom. С помощью игры «Шаги спасения» ребята разбирают самые разные опасные ситуации и запоминают правильные и последовательные действия. Так, например, актуально и важно знать, о правилах поведения во время гололеда, как безопасно для себя оказать помощь провалившемуся под лед, как потушить электроприбор и что делать в случае пожара. Также работники МЧС вместе со школьниками повторяют телефоны экстренных служб, в том числе, что в случае пожара необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Предлагаем и Вам пройти «Шаги спасения». Для этого считайте QR-код своим телефоном и выполняйте задания! Возобновить в памяти правила безопасности будет полезно не только детям, но и их родителям. Проведите время с пользой!