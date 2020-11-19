МЧС провели информационно-пропагандистскую кампанию «Не жди белочку – туши окурок!» в торговом центре «Корона»

В торговом центре «Корона» прошло профилактическое мероприятие для посетителей. Работники МЧС установили в фойе телевизор и транслировали видеоролики о вреде курения, про поведение в торговых центрах в случае пожара, презентационный ролик новой информационно-пропагандистской кампании «Не жди белочку – туши окурок!». Также спасатели раздавали буклеты посетителям с напоминаниями самых важных правил безопасности. Чтобы сделать шаг навстречу здоровью и безопасности, гражданам предлагали обменять сигарету на конфету. Некурящие получали в подарок тематические календари. Юным горожанам от спасателей доставались раскраски, закладки, наклейки.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.