МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде
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МЧС продолжает призывать граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде посредством sms-рассылки. В летний период каждый не единожды получал сообщение : МЧС призывает! Будьте бдительны при купании. Берегите детей.
В Беларуси по-прежнему сохраняется высокий уровень гибели людей на воде. Служба спасения призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах. Трагические сводки пополняются практически ежедневно. Так, 20 июля, утонула жительница Бобруйска.И в очередной раз не последнюю роль в трагедии сыграло спиртное.
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