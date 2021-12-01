МЧС предупреждает об усилении ветра и гололедице 1 декабря

В Беларуси 1 декабря прогнозируются неблагоприятные погодные условия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Местами по республике сегодня сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. В МЧС предостерегают, что при такой погоде возможны отключение электроэнергии, затруднение движения транспорта, увеличивается вероятность возникновения ДТП. Из-за порывов ветра могут быть повреждения конструкций и кровель зданий, падение деревьев.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременный снег. Местами - слабые туман, гололед, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы - до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 10 градусов до плюс 1.