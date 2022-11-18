МЧС предупреждает об опасности в связи с гололедицей
12 0
Гололедица ожидается сегодня на отдельных участках дорог республики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС и Белгидромет.
Сегодня будет преобладать облачная погода. Во многих районах - небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха - от 0 до минус 6 градусов.
Среди факторов опасности - затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП. Также повышается риск травматизма людей.
Спасатели призывают быть внимательными на дорогах как автомобилистов, так и пешеходов.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
МЧС предупреждает об опасности в связи с гололедицей
-
В начале следующей недели в Могилевской области прогнозируют осадки
-
Белгидромет: к концу недели на отдельных участках рек возможны ледяные образования
-
Мокрый снег, до -5°С днем и гололедица прогнозируются в Беларуси 17 ноября
-
Дожди и мокрый снег прогнозируют в Беларуси на 15 ноября