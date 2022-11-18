МЧС предупреждает об опасности в связи с гололедицей

Гололедица ожидается сегодня на отдельных участках дорог республики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС и Белгидромет.

Сегодня будет преобладать облачная погода. Во многих районах - небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха - от 0 до минус 6 градусов.

Среди факторов опасности - затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП. Также повышается риск травматизма людей.

Спасатели призывают быть внимательными на дорогах как автомобилистов, так и пешеходов.