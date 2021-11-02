Фотографии: Виктор Чабан, Bobrlife
МЧС предупреждает о распространении тумана на большей части страны. Такая информация размещена в Telegram-канале МЧС, сообщает БЕЛТА.
"Наблюдающиеся местами по республике туманы сегодня с 7.00 до 12.00 распространятся на большую часть территории. Видимость в тумане - 100-500 м. Берегите себя, особенно если вы за рулем", - говорится в сообщении.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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