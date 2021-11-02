МЧС предупреждает о распространении тумана на большей части страны. Такая информация размещена в Telegram-канале МЧС, сообщает БЕЛТА.

"Наблюдающиеся местами по республике туманы сегодня с 7.00 до 12.00 распространятся на большую часть территории. Видимость в тумане - 100-500 м. Берегите себя, особенно если вы за рулем", - говорится в сообщении.

Фото Виктора ЧАБАНА.