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МЧС предупреждает о распространении тумана на большей части страны

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МЧС предупреждает о распространении тумана на большей части страны

МЧС предупреждает о распространении тумана на большей части страны. Такая информация размещена в Telegram-канале МЧС, сообщает БЕЛТА.

"Наблюдающиеся местами по республике туманы сегодня с 7.00 до 12.00 распространятся на большую часть территории. Видимость в тумане - 100-500 м. Берегите себя, особенно если вы за рулем", - говорится в сообщении.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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