МЧС предупредило о сложных погодных условиях 12 декабря

В Беларуси 12 декабря ожидаются сложные погодные условия. Такую информацию на своем сайте опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, днем во многих районах возможен кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы могут усиливаться до 14 м/с. Температура воздуха составит от 0 до минус шести градусов, по востоку - до 2 градусов тепла.

МЧС обращает особое внимание, что при такой погоде увеличивается вероятность получения травм, а также возникновения дорожных аварий. Могут быть затруднения в движении транспорта. Из-за налипания снега и обледенения возможны нарушения электроснабжения, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений.