МЧС поздравляет с наступающими праздниками

Накануне Рождественских и Новогодних праздников, работники Центра безопасности жизнедеятельности Могилевского областного управления МЧС подготовили для Вас авторскую песню. Верим, что, прослушав ее, даже самые заядлые пессимисты поверят в чудеса и Деда Мороза.

МЧС желает вам Безопасного Нового года. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.