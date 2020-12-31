МЧС поздравляет с наступающими праздниками
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Накануне Рождественских и Новогодних праздников, работники Центра безопасности жизнедеятельности Могилевского областного управления МЧС подготовили для Вас авторскую песню. Верим, что, прослушав ее, даже самые заядлые пессимисты поверят в чудеса и Деда Мороза.
МЧС желает вам Безопасного Нового года. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.
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