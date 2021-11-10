МЧС напоминает: уберечь дом от пожара – задача каждого!

Отопительный сезон
Как только на улице холодает, спасатели фиксируют увеличение количества так называемых «печных» пожаров. Только в этом году в области зарегистрировано уже 116 таких пожаров, а впереди – зима.
Для того, чтобы безопасно греться, печь должна быть правильно сложена и иметь противопожарную разделку. Разделка – это расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия. Если она отсутствует или меньше нормы, риск пожара велик. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не должна примыкать всей плоскостью стенок к деревянным конструкциям (необходимо оставлять между ними воздушный промежуток – отступку).
Но – это, как говорится, «идеальный вариант», а в жизни все по-другому. Хорошего печника найти сложно, не у всех есть возможность и желание вовремя отремонтировать печь, да и твердая уверенность хозяев частных домов в том, что «еще одну зиму перезимую», приводит к весьма плачевным последствиям – горят дома, горит имущество, погибают люди.
Жителям частного сектора за время, что осталось до наступления морозов, нужно успеть провести «ревизию» готовности жилья к зиме:
Прочистите дымоход. Ведь скопившаяся в нем сажа не только ухудшает тягу, но и может впоследствии стать причиной возгорания. Процедуру эту необходимо проводить не реже одного раза в три месяца.
Побелите дымоход. Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены. Трещины в дымоходе – лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход в пределах чердака всегда укажет на возможную проблему черной копотью.
Прибейте перед топкой к полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Подойдет цементная или плиточная основа. И даже несмотря на их наличие, не оставляйте открытыми топочные дверцы.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям. Горячую золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений, предварительно затушив водой, землей или песком.
Осторожности и соблюдения правил безопасности требует еще один источник тепла – бытовые котлы. Неграмотная эксплуатация котельного оборудования может повлечь разрушение не только котла, но даже и здания.
Чтобы избежать негативных последствий рекомендуется:
- очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт;
- провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;
- промыть систему отопления и заполнить её водой;
- убедиться в герметичности котла и системы отопления;
- теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.
Если ваши родители или родственники проживают в частном жилом секторе, позаботьтесь об их безопасности: помогите привести в порядок печь, электропроводку, замените устаревшие электроприборы, почините розетки, установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.
Электробезопасность
В этом году на 28% увеличилось количество пожаров, произошедших из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
Во избежание огненных ЧС:
- не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами;
- не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию;
- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;
- не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами;
- не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.).
- не оклеивайте и не окрашивайте электрические провода и кабели;
Перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Помните – электроприборы имеют свой срок годности, по истечению которого из домашних помощников они становятся потенциальными источниками опасности.
На особом контроле в осенне-зимний период – обогреватели. Именно эти электроприборы, особенно с открытыми спиралями, установленные в непосредственной близости от горючих материалов, становятся потенциальными источниками пожаров, а иногда и гибели людей. Электрообогреватели «кустарного» не заводского изготовления эксплуатировать запрещено и смертельно опасно!
ПОМНИТЕ! Каким бы современным не был ваш обогреватель, следите за его исправностью, не накрывайте его и не сушите на нем вещи, не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома. Обогреватель является очень мощным прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть.
Чтобы избежать пожаров и гибели людей от них, МЧС напоминает:
не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
- следите за состоянием печного отопления и электропроводки, не оставляйте без присмотра печи и электробытовые приборы;
- соблюдайте правила эксплуатации печей, электрооборудования и газовых приборов;
- следите за детьми и их времяпровождением и не оставляйте спички в доступных для детей местах;
- не разводите костры вблизи строений;
- установите автономные пожарные извещатели.
В случае пожара звоните в МЧС по телефонным номерам 101 или 112.