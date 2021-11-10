МЧС напоминает: уберечь дом от пожара – задача каждого!

Отопительный сезон

Как только на улице холодает, спасатели фиксируют увеличение количества так называемых «печных» пожаров. Только в этом году в области зарегистрировано уже 116 таких пожаров, а впереди – зима.

Для того, чтобы безопасно греться, печь должна быть правильно сложена и иметь противопожарную разделку. Разделка – это расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия. Если она отсутствует или меньше нормы, риск пожара велик. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не должна примыкать всей плоскостью стенок к деревянным конструкциям (необходимо оставлять между ними воздушный промежуток – отступку).

Но – это, как говорится, «идеальный вариант», а в жизни все по-другому. Хорошего печника найти сложно, не у всех есть возможность и желание вовремя отремонтировать печь, да и твердая уверенность хозяев частных домов в том, что «еще одну зиму перезимую», приводит к весьма плачевным последствиям – горят дома, горит имущество, погибают люди.

Жителям частного сектора за время, что осталось до наступления морозов, нужно успеть провести «ревизию» готовности жилья к зиме:

Прочистите дымоход. Ведь скопившаяся в нем сажа не только ухудшает тягу, но и может впоследствии стать причиной возгорания. Процедуру эту необходимо проводить не реже одного раза в три месяца.

Побелите дымоход. Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены. Трещины в дымоходе – лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход в пределах чердака всегда укажет на возможную проблему черной копотью.

Прибейте перед топкой к полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Подойдет цементная или плиточная основа. И даже несмотря на их наличие, не оставляйте открытыми топочные дверцы.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям. Горячую золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений, предварительно затушив водой, землей или песком.

Осторожности и соблюдения правил безопасности требует еще один источник тепла – бытовые котлы. Неграмотная эксплуатация котельного оборудования может повлечь разрушение не только котла, но даже и здания.

Чтобы избежать негативных последствий рекомендуется:

- очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт;

- провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

- промыть систему отопления и заполнить её водой;

- убедиться в герметичности котла и системы отопления;

- теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

Если ваши родители или родственники проживают в частном жилом секторе, позаботьтесь об их безопасности: помогите привести в порядок печь, электропроводку, замените устаревшие электроприборы, почините розетки, установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.

Электробезопасность

В этом году на 28% увеличилось количество пожаров, произошедших из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Во избежание огненных ЧС:

- не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами;

- не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию;

- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

- регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;

- не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами;

- не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.).

- не оклеивайте и не окрашивайте электрические провода и кабели;

Перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Помните – электроприборы имеют свой срок годности, по истечению которого из домашних помощников они становятся потенциальными источниками опасности.

На особом контроле в осенне-зимний период – обогреватели. Именно эти электроприборы, особенно с открытыми спиралями, установленные в непосредственной близости от горючих материалов, становятся потенциальными источниками пожаров, а иногда и гибели людей. Электрообогреватели «кустарного» не заводского изготовления эксплуатировать запрещено и смертельно опасно!

ПОМНИТЕ! Каким бы современным не был ваш обогреватель, следите за его исправностью, не накрывайте его и не сушите на нем вещи, не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома. Обогреватель является очень мощным прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть.

Чтобы избежать пожаров и гибели людей от них, МЧС напоминает:

не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

следите за состоянием печного отопления и электропроводки, не оставляйте без присмотра печи и электробытовые приборы;

соблюдайте правила эксплуатации печей, электрооборудования и газовых приборов;

следите за детьми и их времяпровождением и не оставляйте спички в доступных для детей местах;

не разводите костры вблизи строений;

установите автономные пожарные извещатели.

В случае пожара звоните в МЧС по телефонным номерам 101 или 112.