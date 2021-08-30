МЧС напоминает правила поведения во время пожара

Статистика говорит, что погорельцами становятся не только неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни, любители выпить. Простые жители тоже теряют имущество, а иногда и жизни в огне. Именно поэтому спасатели рекомендуют знать элементарные правила действий на пожаре.
Небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или полотенца из несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь погаснет. Можно потушить небольшое возгорание и с помощью воды, однако вы должны помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой приборы, подключенные к электросети, и горящее масло.
- Вызывайте спасателей по телефону "101" или "112", если Вы не справились с загоранием за 2-3 минуты, так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию.
Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям.
- Немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности плотно закройте дверь в горящее помещение - это не даст огню распространиться.
- Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним.
- По возможности обесточьте дом, отключите газ, если Вы живете в частном секторе.
- Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.
Если:
- покинуть жилье не удалось – выходите на балкон, привлекайте внимание прохожих;
- выйти невозможно из-за сильного дыма – проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше по периметру двери, - это не даст задымлению и высокой температуре быстро распространиться по Вашей квартире.
Мокрая тряпка, кстати, весьма действенное подручное средство борьбы с дымом, особенно когда есть время ее найти и намочить. Если прикрыть ей лицо (рот и нос), можно достаточно свободно дышать даже в дыму, правда, в не очень плотном. Это может пригодиться, если Ваша квартира все же будет задымлена. С помощью простой мокрой тряпки Вы вполне сможете продержаться до прихода пожарных. В крайнем случае, лягте на пол: там, как правило, есть так называемая нейтральная зона, где дыма практически нет, поскольку он поднимается в основном вверх.
Во время пожара нельзя:
- паниковать;
- пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку);
- открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше);
- возвращаться в дом (что бы ценного Вы ни оставили в жилье, жизнь – дороже);
- бегать, если загорелась одежда, необходимо накинуть на горящего человека одеяло.