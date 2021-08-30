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Профилактика

МЧС напоминает правила поведения во время пожара

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МЧС напоминает правила поведения во время пожара

Статистика говорит, что погорельцами становятся не только неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни, любители выпить. Простые жители тоже теряют имущество, а иногда и жизни в огне. Именно поэтому спасатели рекомендуют знать элементарные правила действий на пожаре.

Небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или полотенца из несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь погаснет. Можно потушить небольшое возгорание и с помощью воды, однако вы должны помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой приборы, подключенные к электросети, и горящее масло.

  1. Вызывайте спасателей по телефону "101" или "112", если Вы не справились с загоранием за 2-3 минуты, так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию.

Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям.

  1. Немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности плотно закройте дверь в горящее помещение - это не даст огню распространиться.
  2. Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним.
  3. По возможности обесточьте дом, отключите газ, если Вы живете в частном секторе.
  4. Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.

Если:

  •  покинуть жилье не удалось – выходите на балкон, привлекайте внимание прохожих;
  • выйти невозможно из-за сильного дыма – проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше по периметру двери, - это не даст задымлению и высокой температуре быстро распространиться по Вашей квартире.

Мокрая тряпка, кстати, весьма действенное подручное средство борьбы с дымом, особенно когда есть время ее найти и намочить. Если прикрыть ей лицо (рот и нос), можно достаточно свободно дышать даже в дыму, правда, в не очень плотном. Это может пригодиться, если Ваша квартира все же будет задымлена. С помощью простой мокрой тряпки Вы вполне сможете продержаться до прихода пожарных. В крайнем случае, лягте на пол: там, как правило, есть так называемая нейтральная зона, где дыма практически нет, поскольку он поднимается в основном вверх.

Во время пожара нельзя:

  • паниковать;
  • пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку);
  • открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше);
  • возвращаться в дом (что бы ценного Вы ни оставили в жилье, жизнь – дороже);
  • бегать, если загорелась одежда, необходимо накинуть на горящего человека одеяло.
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