МЧС напоминает об опасности тонкого льда

Лед ошибок не прощает! Когда суточные сводки пополняются случаями провалившихся под лед, то вывод один – человек по-прежнему наступает на одни и те же грабли, хладнокровно относясь к своей жизни.

Для тех, кто все же помнит, что жизнь самое главное, а дома Вас ждут родные, напомним основные признаки «опасного» льда.

Следует помнить, что тонкий лед находится у берегов водоемов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы теплых и канализационных стоков.

На лед можно выходить, если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, а толщина его не менее 7 сантиметров. Желтый или матовый лед ненадежен.

Категорически запрещается испытывать прочность льда ударом ноги по льду. Это надо делать с помощью палки или пешни.

Необходимо соблюдать особую осторожность на льду, если наступает оттепель. Там, где еще несколько дней назад можно было выходить на лед, в дни оттепели это может быть очень ОПАСНО.

Особую бдительность должны проявить родители, особенно, если рядом с домом есть водоем. Не допускайте, чтобы дети находились без присмотра вблизи рек, прудов, карьеров.

Что же делать, если человек провалился под лед? Как оказать ему первую помощь? Ответы и полезные советы можно найти в удобном современном мобильном приложении от МЧС «Помощь рядом».

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС