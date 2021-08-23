МЧС напоминает: купание в нетрезвом виде опасно для жизни

Несмотря на понижение температуры за окном, для многих лето продолжается. Продолжаются и отпуска, и праздники на природе. К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей.

Важно! Нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде! А большинство утонувших, как показывает статистика, находились в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в хо­лодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни.

Запрещается:

купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения;

купаться в запрещенных местах;

подавать ложные сигналы о помощи;

отпускать детей одних на водоемы.

Помните, что вы пример для своих детей! Не допускайте непоправимых ошибок!