МЧС и ГАИ рекомендуют быть осторожными в сложных погодных условиях.

Как отметили в МЧС, сегодня в некоторых районах республики ожидается метель, гололед, на дорогах гололедица, днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Факторы опасности: повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, увеличение аварий на системах жизнеобеспечения, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.

"Помните, что дорога и алкоголь несовместим. Берегите себя, - добавили в ГАИ. - Во время движения на автомобиле в нестабильных погодных условиях снижайте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал".

По материалам belta.by.