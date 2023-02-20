МЧС Бобруйска приглашает расширить свои знания в вопросах безопасности

Работники МЧС с 20 по 24 февраля на территории Первомайского района проведут профилактические мероприятия.

Запланированы выступления в трудовых коллективах, проведение пожарно-профилактической работы в жилом секторе с разными категориями граждан. В ходе посещения домовладений спасатели обратят внимание на состояние печного отопления, электропроводки и электрооборудования и дадут рекомендации по устранению неисправностей. Под особым контролем изучение условий проживания одиноких пожилых граждан и инвалидов, лиц состоящих на учете в наркологическом диспансере. Также домовладельцы получат тематическую наглядно-изобразительную продукцию, которая «подскажет», как сделать жилье и жизнь безопасными.

В среду 22 февраля в рамках проводимой профилактической работы на придворовой территории клуба «Спутник» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» Бобруйска» (улица Сикорского, 20) состоится дворовой сход. В программе работа обучающих интерактивных площадок МЧС, «БобруйскГаз», ОСВОД, «Красный крест». К мероприятию присоединятся активисты БРСМ и БМООСП, работники клуба «Спутник». Приглашаем всех желающих расширить свои знания в вопросах безопасности. Время проведения с 14.00 до 15.00.

Елена Кричко, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС