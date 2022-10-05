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Общество

МЧС Бобруйска делает 112 добрых дел в рамках акции «Молодежь за безопасность»

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МЧС Бобруйска делает 112 добрых дел в рамках акции «Молодежь за безопасность»

В Бобруйске проходит акция «Молодежь за безопасность». Об этом корреспонденту Bobrlife рассказали в Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям.

В рамках акции работники Бобруйского ГРОЧС вместе с юными спасателями из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных помощь пожилым гражданам. Помогая людям, ребята узнают интересные факты из их жизни и делятся советами по безопасности. Так, собирая урожай орехов и наводя порядок на дворовой территории, юные спасатели познакомились с ветераном труда Аллой Карпец. Она рассказала ребятам о своем трудолюбии и любви к родной земле. А юные спасатели свою очередь помогли добрым делом хорошему человеку.

Спасатели призывают не забывать о близких и позаботиться о безопасности в домах своих пожилых родственников.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото: БГРОЧС.

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