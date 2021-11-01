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Экономика

«МАЗ» и «Белшина» продолжат развивать сотрудничество

belshinajsc.by 71 0

«МАЗ» и «Белшина» продолжат развивать сотрудничество

28 октября с рабочим визитом посетили ОАО «Белшина» генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович вместе с директором  по закупкам и директором по экономике. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Белшина".

На переговорах обсуждались дальнейшие планы развития сотрудничества между предприятиями, а также стороны договорились и согласовали дорожную карту по развитию модельного ряда шин для серийных и перспективных моделей техники МАЗ.

Современный технический уровень оснащения ОАО «Белшина», квалифицированный персонал, внедрение передовых достижений науки и техники гарантируют высокое качество выпускаемой продукции предприятия и постоянно обновляемый ассортимент, что, в свою очередь, является дополнительным конкурентным преимуществом для ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

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