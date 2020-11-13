В Бобруйске 13 женщин удостоены ордена Матери

Тожественные церемонии вручения состоялись в администрациях Ленинского и Первомайского районов. Соответствующий Указ от 6 октября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Администрация Ленинского района

В Ленинском районе обладателями почетной награды стали шесть мам, родившие и воспитавшие пять и более детей: Елена Аврамчик (домохозяйка), Наталья Антохина (уборщик территории БУКДДЭП), Наталья Балыко (домохозяйка), Ольга Волошина (швея ЗАО «Легпромразвитие»), Ольга Романенко (домохозяйка) и Марина Юркевич (домохозяйка).

Администрация Первомайского района

В Первомайском районе ордена получили семь бобруйчанок: Ирина Бобкова (домохозяйка), Ирина Гутырчик (главный ветеринарный врач Бобруйской районной ветеринарной станции), Кристина Дегтярова (домохозяйка), Юлия Каплина (домохозяйка), Надежда Козюлина (швея ЧПУП «Славянка-Глуша»), Элла Орехова (домохозяйка) и Татьяна Пищик (домохозяйка).

От первых лиц администраций города в адрес женщин звучали слова уважения и благодарности за их нелегкий труд по воспитанию детей. Было отмечено, что Беларусь – социально ориентированное государство, где существует развитая система поддержки многодетных семей.