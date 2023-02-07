Материальный ущерб для Беларуси от действий фашистов в годы ВОВ составил не менее $2,3 трлн

Сумму материального ущерба для Беларуси от действий немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны оценили в не менее $2,3 трлн. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1".

"В октябре прошлого года завершила работу специальная правительственная комиссия, которая определяла материальный ущерб, нанесенный в годы Великой Отечественной войны БССР. Главе государства было доложено, что минимальная сумма материального ущерба составляет 43,5 тыс. т золота либо по нынешнему курсу доллара США - не менее $2 трлн 300 млрд", - сказал Андрей Швед.

Генпрокурор отметил, что расследование уголовного дела находится на контроле у главы государства. Проделана серьезная работа, но предстоит сделать еще немало.

К началу 2023 года по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны допрошено 16 тыс. человек, свыше 7,6 тыс. из которых - узники лагерей смерти. Прокуроры дополнительно установили сведения о не менее чем 1,3 тыс. ранее неизвестных сожженных населенных пунктах, а также свыше 90 лагерях смерти.

"Материалы переданы в комиссию, которая работает над реконструкцией мемориального комплекса "Хатынь". Результаты расследования тоже будут учтены", - сказал Андрей Швед. В частности, стало известно, что судьбу Хатыни разделили еще не менее 30 населенных пунктов.

"До начала расследования уголовного дела, например, речь шла о том, что было сожжено полностью или частично не менее 9,2 тыс. деревень. По результатам расследования уголовного дела мы говорим о том, что эта цифра гораздо выше - не менее 10,5 тыс. населенных пунктов. Уничтожено не менее 3 млн человек на территории БССР, хотя официальная статистика долгие годы называла разные цифры - 2,2 млн, 2,4 млн. За этими цифрами стоят конкретные люди, но судьба даже одного человека - судьба целого поколения", - отметил генпрокурор.

Андрей Швед добавил, что серьезная работа проведена по информированию населения о результатах расследования уголовного дела и фактах геноцида белорусского народа. Подготовлена серия документальных фильмов. Прокурорские работники во всех районных центрах организовали выставки о геноциде белорусского народа, которые посетили более 1,7 млн человек. Эта работа будет продолжаться, сказал он.

mogilevnews.by