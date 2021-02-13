Математик высчитал — все частицы коронавируса в мире поместятся в банку колы

Математик из Университета Бата в Великобритании подсчитал, что все частицы коронавируса в мире поместятся в банку из-под газировки объемом 0,33 мл. Об этом сам автор работы Кристиан Йейтс написал в издании Conversation.

Чтобы выполнить расчеты, Йейтс сначала вычислил, сколько вообще частиц коронавируса в мире. Для этого он взял количество зараженных людей на Земле, ссылаясь на подсчеты Института здоровья, метрики и оценки, основанного Биллом и Мелиндой Гейтсами.

Этот институт высчитал, что, вероятнее всего, каждый день на Земле заражаются коронавирусом около трех миллионов человек.

Количество частиц вируса, которые носит в себе заразившийся человек, варьируется в зависимости от того, сколько дней он болеет. Йейтс отмечает, что наибольшее количество частиц вируса будет наблюдаться у человека, который заражен около шести дней.

Ссылаясь еще на несколько работ, математик пишет, что количество частиц вируса на пике заболевания по разным данным может составлять от миллиарда до 100 миллиардов частиц для одного человека. Йейтс предлагает брать за основу среднее геометрическое этого диапазона — 10 миллиардов частиц.

По подсчетам ученого, если принять количество в три миллиона зараженных каждый день за постоянное, то в каждый момент времени в мире присутствуют двести квадриллионов вирусных частиц. Йейтс отмечает, что это приблизительно равно количеству частиц песка на нашей планете.

Но, напоминает математик, частицы коронавируса очень маленькие — от 80 до 120 нанометров, то есть диаметр одной частицы вируса в тысячу раз тоньше диаметра человеческого волоса.

Йейтс подсчитал, что объем одной частицы коронавируса составляет 523 тысячи нанометров в кубе. Помножив объем одной частицы на количество частиц вируса и конвертировав их в миллилитры, получится, что объем всех частиц коронавируса в мире составляет 120 мл — меньше половины стандартной банки газировки.

С поправкой на то, что частицы представляют из себя сферы, которые невозможно идеально «утрамбовать», получится, что они займут чуть больше — 160 мл. Это все равно меньше половины объема банки газировки.

«Невозможно представить, что все беды, сбои, проблемы и потери последнего года могут уместиться в пару глотков худшего напитка в истории», — пишет в конце Йейтс.

Как утверждают некоторые специалисты, если бы все население Земли четыре недели не снимая носило бы защитные маски, то вирус исчез бы сам собой.