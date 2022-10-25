Мательский пояснил алгоритм внесения предложений по законопроектам о ВНС и Избирательном кодексе

Директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский рассказал корреспонденту БЕЛТА алгоритм внесения предложений по проектам законов "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" и "О Всебелорусском народном собрании".

"Проекты законов "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" и "О Всебелорусском народном собрании" сегодня вынесены на общественное обсуждение и размещены в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Организатор общественного обсуждения по первому законопроекту - Национальный центр законодательства и правовых исследований, по второму - Палата представителей, - рассказал Андрей Мательский. - Общественное обсуждение будет проводиться с 24 октября по 2 ноября включительно. Предложения по содержанию этих законопроектов можно внести непосредственно на Правовом форуме. Затем организаторы общественного обсуждения их обобщат и используют при дальнейшей доработке законопроектов. То есть Палата представителей по итогам поступивших замечаний и предложений будет дорабатывать проект закона о ВНС, а НЦЗПИ во взаимодействии с ЦИК поступившие предложения будет учитывать в изменениях Избирательного кодекса".

Предыдущие общественные обсуждения демонстрировали высокую активность граждан. "По Конституции у нас было 9 тыс. предложений, по КоАП - около 3 тыс. В любом случае, учитывая значимость этих законопроектов, полагаем, что несколько тысяч предложений вполне вероятно мы можем получить в ходе общественного обсуждения", - отметил директор НЦПИ.

Внести свое предложения по двум законопроектам может абсолютно каждый. "Это может быть юридическое лицо, гражданин, профессиональный юрист, то есть ветка форума открыта для каждого. Любой желающий может высказать свои соображения. Причем они могут иметь как профессиональный характер и высказываться по содержанию конкретной нормы проекта, так и носить более общий характер. Предложения могут иметь абсолютно разный характер, не обязательно их оформлять в виде четких юридических норм. Все эти мнения и предложения будут потом прорабатываться организаторами при подготовке окончательной редакции".

Свои замечания и предложения по двум законопроектам можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.