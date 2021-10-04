Мать и дочь погибли на пожаре в Кричевском районе

Мать и дочь в Кричевском районе погибли на пожаре. По информации МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в д. Хатиловичи поступило 3 октября в 23.00.

В результате сработки автономного пожарного извещателя спасена гражданка 1960 г.р. На пожаре обнаружены погибшие 81-летняя хозяйка и ее дочь 1955 г.р., обе пенсионерки.

Предполагаемая причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Причина гибели устанавливается.

Mogilevnews.by