Мать и дочь погибли на пожаре в Кричевском районе
mogilevnews.by 129 0
Мать и дочь в Кричевском районе погибли на пожаре. По информации МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в д. Хатиловичи поступило 3 октября в 23.00.
В результате сработки автономного пожарного извещателя спасена гражданка 1960 г.р. На пожаре обнаружены погибшие 81-летняя хозяйка и ее дочь 1955 г.р., обе пенсионерки.
Предполагаемая причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Причина гибели устанавливается.
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