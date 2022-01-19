Мастера года в производственном обучении выбирают в Могилевской области

В Могилевской области проходит областной конкурс профессионального мастерства "Мастер года" среди мастеров производственного обучения учреждений образования - колледжей, лицеев и профессионально-технических колледжей. Об этом БЕЛТА рассказала начальник отдела учебно-методического центра профессионального образования Могилевского областного института развития образования Ирина Кондрашова.

"Областной конкурс среди мастеров производственного обучения проводится с 2010 года, - отметила Ирина Кондрашова. - Он состоит из двух этапов - внутриучрежденческого и областного, который в свою очередь проходит в два тура. Испытания первого тура (тестирование) преодолели 11 из 24 участников. Именно им предстоит теперь поспорить за звание "Мастер года" в финале конкурса. Итоговое мероприятие состоится с 24 по 28 января в Бобруйском строительном профессионально-техническом колледже".

Во втором туре заключительного этапа конкурсантам необходимо заранее предоставить жюри видеозапись урока, а также подготовить на сцене творческую презентацию "Моя профессия - мой выбор". Здесь от участников требуется представить себя, выбранную профессию и профессиональный опыт. Наличие в выступлении профориентационной направленности, артистизма и творческого подхода только приветствуется.

По словам Ирины Кондрашовой, конкурс имеет важное значение для системы профессионально-технического образования региона: он раскрывает творческий потенциал участников, повышает их профессионализм, стимулирует личностный рост, а также способствует распространению передового педагогического опыта. Жюри наградит победителей дипломами первой, второй и третьей степеней, а также отметит конкурсантов в дополнительных номинациях.

В Могилевской области в 25 учреждениях профессионального образования работает 486 мастеров производственного обучения.