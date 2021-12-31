Мастер производственного обучения самого вкусного колледжа Бобруйска делится рецептом популярного торта к новогоднему столу

В преддверии наступающего 2022 нового года и рождественских праздников, хочу предложить воспользоваться самым популярным десертом 2021 года – бенто-тортом, и разнообразить им свой праздничный стол.

Думаю, что о нем слышал практически каждый, многие мечтают попробовать приготовить его самостоятельно.

Этот маленький торт – его вес около 400–500 гр, его диаметр обычно около 9 см, а высота обычно 7 см. Состоит он из коржей, крема, начинки. Новизна бенто-торта в дизайне. Такой десерт не подразумевает идеального выравнивания, наоборот – небрежность в корейском стиле, надпись и украшение из крема, забавные фигурки животных, все это характерно бенто-торту.

Вариантов оформления бенто-торта великое множество.

Слово «бенто» пришло к нам из Японии, и означает однопорционную еду в упаковке, (японцы берут подобные обеды с собой на работу, кладут детям в школу или в дорогу, это вкусно, доступно и невероятно удобно), а задумка тортиков маленького размера возникла в Корее, там же и набрала свою популярность. Сегодня в этой стране такие десерты вы сможете встретить практически в каждой кондитерской, кофейне. Они очень нежные и легкие по составу, не перегружены излишним декором.

Ключевая задумка бенто-тортов – в их уникальности, «не как с конвейера», и словно «домашние» на вкус.

Делюсь с Вами рецептом приготовления, одного из вариантов, бенто-торта

Вам понадобится:

Сырьё для п/ф бисквитно-морковный, грамм

Мука пшеничная в/с 112

Сахар 112

Яйцо 88

Морковь 120

Сода 2,5

Кислота лимонная 1,5

Молоко сгущенное вареное 60

Сырьё для крема, грамм

Белый шоколад 20

Сливки 10

Творожный сыр 15

Муку просеивают. Яйца освобождают от скорлупы. Морковь моют, очищают, натирают на крупной терке. Соду смешивают с лимонной кислотой, и (перед внесением в тесто) добавляют 10 мл воды.

Яйца соединяют с сахаром, взбивают до кремообразного состояния, добавляют натертую морковь и гашеную соду, перемешивают, всыпают просеянную муку. Замешивают тесто, выкладывают в смазанную растительным маслом форму и выпекают при температуре 200-210 оС до готовности.

Выпеченный полуфабрикат разрезают на 2 одинаковых коржа, нижний корж смазывают вареной сгущенкой, накладывают второй корж.

Для приготовления крема: в горячих сливках растворить шоколад, пробить блендером. Закрыть пленкой, и выдержать в холодильнике 4-5 часа. Добавить сыр, взбить блендером крем.

Сложенные коржи отделывают сверху кремом, делают надпись, отсаживают или укладывают украшения.

На праздничном столе всегда изобилие блюд, и редко когда гости дожидаются десерта, по этому бенто-торт, будет отличным завершением, его можно будет упаковать в ланч-бокс, и подарить близкому человеку.

Тарасенко Елена Анатольевна,

Мастер производственного обучения БГТЭПТК