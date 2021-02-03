Мастер-класс «Узоры славянских народов. Кукольницы мира» провели для учащихся средней школа №4

28 января УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» на базе ГУО «Средняя школа №4» провели мастер-класс «Узоры славянских народов. Кукольницы мира», в рамках цикла календарно-обрядовых мероприятий «Народные традиции».

Мероприятие проходило в уютном кабинете, где бережно хранят народную утварь. Атмосфера располагала к творчеству и общению.

Мастер-класс проводила член союза мастеров народного творчества Республики Беларусь - Гульнара Качан и на встречу привезла с собой уникальное платье 1916 года, рушники, намитки из фондов этно-мастерской Центра. История платья интересна тем, что его изготовила на собственную свадьбу неграмотная девушка, но хорошо понимающая орнамент и всей её грамотностью было рукоделие. Учащимся был показан свадебный рушник с мотивами – узор крепкой семьи, солнца, плодородия, древа жизни и Берегиня.

В ходе мероприятия по всем традициям была изготовлена народная кукла «Берегиня» - защитница семьи, детства, материнства. Белорусы с уважением относились к материнству, изображая «Берегиню» на многих вышивках. Каждая девочка забрала куклу с собой.

Встреча получила большой отклик от ребят, которые впервые столкнулись с глубокой историей, заложенной в орнаментах, народных куклах и осознали глубину полученных знаний.

Девушки с интересом включились в мероприятие, подготовили и исполнили песню о Беларуси. Встреча удалась, и было принято решение о продолжении тесного сотрудничества для дальнейшего обучения и познания истории нашей страны.