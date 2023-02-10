Мастер-класс по самбо и квест-игра: яркое мероприятие для детей от сотрудников Бобруйского РОВД

Одним из приоритетных направлений работы с несовершеннолетними является физкультурно-спортивная работа. Основная цель таких мероприятий – предостеречь детей от плохих поступков, предложив им в качестве организации досуга различные спортивные мероприятия и занятия в спортивных кружках, секциях, отвечающих их вкусам.

На днях инспектором по делам несовершеннолетних Бобруйского РОВД Екатериной Лазуткиной, сотрудником ДПС ОГАИ Александром Павлюченко, а также участковым инспектором милиции Романом Мазановичем для учащихся Химовской средней школы проведен мастер-класс по самбо.В начале мероприятия сотрудники милиции в качестве разминки позанимались с ребятами общей физической подготовкой. После Роман Мазанович продемонстрировал некоторые приемы, используемые милиционерами в служебной деятельности. Ребята с восторгом наблюдали и, конечно же, задавали интересующие их вопросы. После каждый ребенок смог проявить свои знания и умения, полученные на мастер-классе, на деле.

В рамках встречи детей также познакомили со специальными средствами, которые используют сотрудники в своей работе. Милиционеры провели профилактическую беседу со школьниками, в ходе которой были рассмотрены вопросы, касающиеся предупреждения противоправных деяний, в том числе связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Ребятам рассказали о методах и приемах, которыми злоумышленники пользуются для вербовки несовершеннолетних «закладчиков» в сети Интернет.

Александр Павлюченко рассказал ребятам о правилах поведения на дороге, необходимости ношения световозвращающих элементов.

С учащимися начальных классов правоохранители провели квест-игру по Правилам дорожного движения «Путешествие в страну безопасности», в ходе которой дети выполняли различные тематические задания. Участники прошли все испытания, показав хорошие знания ПДД.

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