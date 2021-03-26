Мастер класс от спасателей или как прошла акция «День безопасности. Внимание всем!» в Воротыне

В день проведения республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» возле Воротынского сельского Дома культуры было многолюдно. И стар и млад собрались, чтобы развлечься и расширить свои знания по правилам безопасности. Свою роль в этом сыграли и «Маршруты оповещения», в ходе которых спасатели приглашали сельских жителей присоединиться к акции.

Бобруйские спасатели организовали тематические площадки. Участники акции с удовольствием выполняли задания в игровом формате. Не обошлось без турнира по надеванию пожарной экипировки.

Начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин, выступая перед сельскими жителями, напомнил присутствующим правила эксплуатации электроприборов, призвал быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, указал на запрет выжигания сухой растительности. В завершении выступления Андрей Вячеславович поблагодарил председателя Воротынского сельского Совета Владимира Веревкина за заботу о гражданах и ответственный подход в обеспечении пожарной безопасности жилого фонда на вверенной территории.

Кульминацией профилактического мероприятия МЧС стало демонстрация опытов «Пожарная лаборатория», но самое интересное было впереди – мастер класс по борьбе с огнем продемонстрировали спасатели.