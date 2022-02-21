Мастер-класс от мастеров

Конечно, таких гостей юные спортсмены, воспитанники спортивной секции каратэ-до «Лотос» учреждения культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска», ждали с нетерпением. Ведь к ним на занятия в минувшее воскресенье приехали заслуженный тренер Республики Беларусь по спортивному каратэ, мастер спорта СССР Леонид Лищук – один из основоположников этого вида спорта в стране, и мастер спорта Республики Беларусь, официальный представитель стиля «Сито-рю», имеющая пятый дан, Екатерина Лысенко.

Семинар, проведенный мастерами каратэ, был приурочен 30-летию тренерской деятельности руководителя «Лотоса» Сергея Новикова.

– Да, мы с большим удовольствием приехали в Бобруйск по приглашению нашего коллеги и друга Сергея Егоровича, – рассказал Леонид Николаевич. – В этом Центре в прошлый раз я был 15 лет назад. И сегодня, поделившись своим опытом и знаниями с этими мальчишками и девчонками, хочу отметить, что молодежь растет, прогрессирует, качество каратэ улучшается. Ваш город имеет много опытных преподавателей в различных направлениях этого вида спорта. Мы дружим, общаемся. Я постоянно наблюдаю за спортивными результатами их воспитанников и желаю успехов.

Поделилась своими впечатлениями и Екатерина Николаевна:

– Я сама родом из Бобруйска, училась в средней школе №21 в Киселевичах. Там и начала заниматься каратэ в 1994 году. Затем уехала в Минск, с отличием окончила Университет физической культуры, занялась тренерской деятельностью. Сейчас мы с Леонидом Николаевичем работаем в спортивном клубе каратэ «Адамант». А в этом спортивном зале мною было проведено немало времени и пролито много пота. Поэтому здесь меня всегда переполняют только положительные впечатления и эмоции.