Мастер-класс и коньки в подарок. Хоккеисты команды Президента посетили детский дом в Бобруйске

"Рождественская традиция" - самый трогательный проект Президентского спортивного клуба, старт которому был дан в 2013 году. И сегодня члены Президентского спортивного клуба и хоккеисты команды Президента Беларуси посетили с подарками детский дом в Бобруйске.

Как рассказала директор детского дома в Бобруйске Марина Шарко, в учреждении воспитываются 40 детей в возрасте от 4 до 13 лет. "Детки готовили творческие подарки для хоккеистов. Они своими руками делали панно из фоамирана, которые будут дарить сегодня. Надо сказать, что ребята волновались. Конечно, они ходят в ледовый дворец, но перед встречей с профессиональными спортсменами все равно переживали. Почему-то все они вдруг изъявили желание быть хоккеистами, хотя до этого хотели стать фигуристами", - с улыбкой заметила Марина Шарко.

Сначала ребята из детского дома приехали в ледовый дворец Бобруйска, где и встретились с хоккеистами из команды Президента Беларуси. Спортсмены побывали в детской раздевалке, где помогли мальчикам и девочкам надеть коньки, и пообщались с ними перед выходом на лед. Многие ребята рассказывали, что на коньках катаются уже не в первый раз.

Спортсмены из хоккейной команды Президента Беларуси провели для детей настоящий мастер-класс по катанию на коньках и умению обращаться с клюшкой. Если у детей что-то не получалось, профессиональные хоккеисты поддерживали их и объясняли, как правильно кататься на коньках, держать клюшку и метко забивать шайбу в ворота. Разумеется, не обошлось и без подарков, но даже их вручение было довольно необычным. Пакетики с ними были расставлены в воротах и ребята должны были попасть по ним шайбой. После удачного попадания заветный подарок вручался ребенку. Надо сказать, что с этой задачей дети справились без труда.

Довольно неплохие навыки ребят по катанию на коньках и игре в хоккей отметил и вратарь хоккейной команды Президента Беларуси Степан Горячевских. "Видно, что дети получали от этого неподдельное удовольствие. Ребята неплохо держатся на коньках, некоторые даже научились кататься спиной", - отметил Степан Горячевских.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси, защитник хоккейной команды Президента Беларуси Андрей Башко также поделился своими впечатлениями от мастер-класса и выразил уверенность, что он получился удачным. "Стремления детей, которые они здесь продемонстрировали, нужно всячески поддерживать. Вообще на сердце очень тепло, душа радуется. Участие в акциях Президентского спортивного клуба накануне Рождества заряжает энергией и позволяет открывать для себя что-то новое. Мы такие мероприятия всегда воспринимаем с теплотой и откликаемся на них", - сказал Андрей Башко.

Форвард команды Президента Беларуси Андрей Костицын рассказал, что впечатления от встречи с детьми самые положительные. "Здорово, что деткам все понравилось. Для них были придуманы конкурсы, а еще они соревновались между собой. У ребят было такое настроение, как будто сегодня Новый год. Говорили, что они нас долго ждали. И я думаю, что эмоции у них остались самые положительные", - считает Андрей Костицын.

Вернувшись в детский дом, ребята поделились своими впечатлениями. Они наперебой рассказывали, как им понравилось в ледовом дворце. Детям подарили коньки и игрушки, от чего они остались в восторге. По словам ребят, некоторые из них следят за хоккеем, поэтому они узнали отдельных спортсменов. "Мы катались спиной, выполняли упражнение "змейка". А еще били по воротам. Было очень интересно, круто и весело", - поделились своими радостными эмоциями дети.

На этом сюрпризы для детей не закончились. Прямо на территории детского дома для них организовали контактный зоопарк с кроликами, после чего ребята побывали на праздничном театрализованном представлении. Ребятам также подарили батуты, велосипеды и самокаты.

По материалам belta.by.