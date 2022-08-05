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Массовые ограничения на посещение лесов введены в Беларуси

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Массовые ограничения на посещение лесов введены в Беларуси

В связи с резким скачком температуры на этой неделе Министерство лесного хозяйства ограничивает посещение лесных массивов для граждан. По информации ведомства, в Беларуси запреты и ограничения введены в 62 районах.

По актуальной информации, леса Витебской области по-прежнему разрешены для посещения. Ограничения и запреты не коснулись и территории Могилевской области.

Однако ограничения введены в 19 районах Минской области, 17 - Гродненской, 16 - Гомельской и 10 - Брестской.

Оперативно отследить ситуацию можно на сайте Минлесхоза с помощью интерактивной карты. Это поможет избежать рисков для лесного фонда и штрафных санкций для нарушителей, в том числе тех, кто действует по неведению.

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