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Массовую уборку зерновых в Беларуси планируют завершить 20 августа

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Массовую уборку зерновых в Беларуси планируют завершить 20 августа

Массовую уборку зерновых в Беларуси планируют завершить 20 августа. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.

"Если ссылаться на техническую возможность, то убрать зерновые культуры мы можем в течение 23 дней в целом по стране. Учитывая, что уже около 24% площадей убрано, можно предположить, что при благоприятных погодных условиях массовая уборка зерновых завершится 20 августа", - сказал он.

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