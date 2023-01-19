Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Массовое ДТП произошло в Бобруйском районе из-за гололедицы

4 0

Массовое ДТП произошло в Бобруйском районе из-за гололедицы

В Бобруйском районе из-за гололедицы произошло массовое ДТП, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Из-за погодных условий на участке автодороги Минск - Гомель в Бобруйском районе на проезжей части образовалась гололедица. Между агрогородком Телуша и деревней Плессы сегодня утром с 7.00 до 7.30 произошло пять дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП один человек был госпитализирован. Механические повреждения получили шесть машин.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в отношении должностных лиц, ответственных за содержание данной автодороги.

Госавтоинспекция просит не терять бдительность в период потепления, так как в низинах, на открытых участках дорог, мостах, путепроводах при положительной температуре воздуха и ветре возможно образование гололедицы.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿