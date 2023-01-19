Массовое ДТП произошло в Бобруйском районе из-за гололедицы
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В Бобруйском районе из-за гололедицы произошло массовое ДТП, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Из-за погодных условий на участке автодороги Минск - Гомель в Бобруйском районе на проезжей части образовалась гололедица. Между агрогородком Телуша и деревней Плессы сегодня утром с 7.00 до 7.30 произошло пять дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП один человек был госпитализирован. Механические повреждения получили шесть машин.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в отношении должностных лиц, ответственных за содержание данной автодороги.
Госавтоинспекция просит не терять бдительность в период потепления, так как в низинах, на открытых участках дорог, мостах, путепроводах при положительной температуре воздуха и ветре возможно образование гололедицы.
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