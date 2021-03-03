Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — сегодня дети под угрозой

Как сообщил источник в отделе образования одного из уральских городов, с подростками начали проводиться специальные классные часы, на которых школьные психологи стараются помочь детям справиться с их проблемами и объяснить, что флешмобы, игры в соцсетях и "чаты смерти" — это опасно для жизни.

— Я не знаю, почему именно этот день. Кто-то говорит, что из-за того мальчика, то есть в память о нём. В поддержку. Чтобы разделить его боль. Другие люди пишут, что эта дата — Всемирный день предотвращения самоубийств, но на самом деле он 10 сентября, а не в марте, — рассказала школьница Настя.

Детский психолог Татьяна Семенко считает, что детьми, которые интересуются флешмобом и другими "играми со смертью", движут подростковая безбашенность и отсутствие адекватного восприятия ценности жизни. В этом возрасте детям кажется, что здоровья у них ещё очень много, бояться нечего, а значит, можно поиграть со смертью. И все проблемы, которые есть в школе, с родителями и друзьями, воспринимаются глобально.

— Чтобы спасти детей от опасности и возможной гибели, родителям нужно обесценить эти призывы из соцсетей. Не нужно переходить на назидательный тон и взрослым языком объяснять: "Жизнь — это ценность, ты просто не понимаешь, сколько всего интересного тебя ждёт впереди". Разговор нужно вести в подростковом стиле, использовать сленговые выражения, чтобы ребёнок понял, что вы с ним на одной волне: "К смерти призывают лохи, которые боятся жизни и им проще "выпилиться". Ну, покажи мне, кто тебя зовёт поиграть в назначенный день со смертью? Вот этот задрот? Пусть он и играется, ты посмотри на него, ты же лучше", — советует Татьяна Семенко.