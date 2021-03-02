Массовая вакцинация от COVID-19 начнется с апреля в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

- Сейчас завершается вакцинация тех специалистов, которые нуждаются в этом в рамках своей профессиональной деятельности, - рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Что касается всех желающих, то министр подчеркнул, «пока что мы записываем, считаем желающих - их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в массовом производстве. Сейчас завершается вакцинация, тех, кто в ней нуждается более всего - специалистов, которые находятся в группах риска».

Дмитрий Пиневич также рассказал, что «сегодня в Беларусь пришла партия 40 тыс. доз второго компонента вакцины "Спутник V" из России. Должна прибыть еще одна стотысячная партия. Ранее мы уже сообщали о прибытии в Минск китайской вакцины для проведения вакцинации 50 тыс. человек».